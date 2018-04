Prosegue il radicamento della Lega sul territorio e, in questa direzione – informa l’ufficio stampa Lega Calabria – si aggiunge Maida con l’assessore comunale Giulio Loprete.

Lo stesso assessore comunale infatti, già da tempo nella scia leghista e frequentatore della sede di Catanzaro, nel corso degli ultimi mesi ha lavorato per la costituzione di un gruppo di persone deciso a stabilire proprio nel Comune di Maida un avamposto della Lega che certamente, anche grazie alle favorevoli suggestioni delle ultime elezioni politiche che hanno consegnato al partito di Salvini la premiership nel centrodestra nazionale e il secondo posto nel centrodestra regionale, saprà essere punto di riferimento per l’intera zona e laboratorio di istanze e di buona politica.

Nasce dunque il gruppo “Lega” di Maida e presto partiranno le prime iniziative. Giulio Loprete, giovane e apprezzato assessore comunale dello stesso comune, è stato infatti capace, grazie al supporto prestato dal coordinatore della sede Lega di Catanzaro Antonio Chiefalo e sulla base delle linee fornite dal segretario regionale della stessa Lega On. Domenico Furgiuele, di mettere insieme competenze, esperienze e volontà, ingredienti necessari per l’avvio di un percorso politico che promette di declinare in locale lo spirito di partito dando risposte concrete al territorio.