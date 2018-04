Ieri pomeriggio, il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha ricevuto in Questura il Console della Repubblica di Tunisia, Ben Abdelbaki Beya.

Durante l’incontro, caratterizzato da un clima di viva cordialità, il Questore ha richiamato il percorso di piena integrazione sociale che la comunità tunisina sta seguendo da tempo in questa provincia. Al riguardo, il Console ha manifestato ampia disponibilità a rappresentare la figura di riferimento tra i propri connazionali e le Istituzioni presenti sul territorio. Nell’occasione è stata affrontata, inoltre, la tematica dell’accoglienza dei migranti e dell’integrazione tra i popoli quale momento imprescindibile per lo sviluppo e la coesione sociale.

***

Accolta a Palazzo Alvaro dal Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà la Console della Repubblica di Tunisia a Napoli Beya Ben Abdelbaki Fraoua, accompagnata da Khaled Zouaghie, docente di cultura araba.

Un incontro cordiale nel corso del quale si è parlato della Città Metropolitana e di possibili rapporti collaborativi tra Reggio Calabria e Tunisia.

In particolare, la Console ha voluto sottolineare che le relazioni tra la città e la sua terra affondano le radici nel passato. Già il Sindaco Italo Falcomatà aveva instaurato ottimi rapporti con la Tunisia, quando Abdelbaki Fraoua non era ancora in carica. Un’amicizia di lunga data, quindi, come ha evidenziato la Console, che in futuro, sfocerà in proficui rapporti collaborativi.