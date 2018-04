Sicurezza stradale, potenziamento della viabilità e integrazione territoriale, al centro di un protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Cittanova e il Comune di Taurianova.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha sottoscritto un documento, con i sindaci, rispettivamente, Francesco Cosentino e Fabio Scionti, per migliorare gli standard di sicurezza del tratto di strada che collega Taurianova e Cittanova, attraverso il ripristino dell’impianto di illuminazione presente lungo il tratto di strada.

Un intervento importantissimo in tema di sicurezza che riguarderà l’impianto interessato da anomalie e guasti causati da fattori esterni che l’Ente di Palazzo Alvaro si impegna a realizzare e la cui manutenzione sarà poi affidata ai due Comuni.

“Apponendo questa firma – sono le parole di Falcomatà – compiamo un altro passo verso l’obiettivo del potenziamento delle strutture di viabilità e del miglioramento della sicurezza stradale. Il tutto si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo strategico del territorio che passa attraverso una pianificazione integrata per dar vita alle reti di collegamento indispensabili per una concreta integrazione territoriale”.