Ricevuto a Palazzo Alvaro dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore​ Capo (CP) Giovanni Pettorino, accompagnato da Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo.

Si è parlato di mare e di coste, di bellezza naturale, di rapporti tra territori contigui, ma anche di oggettive difficoltà e di interessanti progetti futuri in corso di realizzazione.

Il sindaco Falcomatà ha anche accennato al paventato trasferimento della direzione dell’Agenzia delle Dogane a Catanzaro decisione ingiustificata come ampliamente esposto in questi ultimi giorni.

E il comandante ha parlato dei porti e della loro importanza, in particolare dell’unione, prevista dal piano nazionale trasporti e logistica, tra lo scalo marittimo di Gioia Tauro e quello di Messina, una unione scientificamente studiata che vede i porti non come entità locali, con interessi solo locali, ma punti di partenza di un sistema logistico in cui entrano in gioco retroterra economico, commerciale, industriale che danno vita ad un aumento di traffici economici e conseguente lavoro.

Grande interesse suscita il cenno di Falcomatà ai progetti del Parco Lineare Sud e del waterfront che cambieranno non solo l’aspetto estetico della città ma il modo di viverla, dando vita a nuovi suggestivi spazi e rafforzando ancora di più il rapporto tra Reggio Calabria e il suo mare.

“Lei sta facendo sindaco in momento difficile”, sono state le parole dell’Ammiraglio, che ha espresso stima nei confronti di Falcomtà che affronta le difficoltà degli ultimi tempi con il massimo impegno e dedizione.