Si è tenuto il 12 ed il 13 aprile scorso, presso il Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme (CZ), organizzato dall’Ordine dei Geologi della Calabria, il corso di Aggiornamento Professionale relativo ad acquisizione ed analisi di dati sismici e vibrazionali secondo metodi avanzati, tenuto dal Dr. Giancarlo Dal Moro Ricercatore presso il Dipartimento di Sismotettonica – Accademia delle Scienze – Repubblica Ceca. Lo scopo del corso di formazione è stato quello fornire ai progettisti conoscenze riguardanti la risposta sismica localeavvalendosi delle normative nazionali ed estere e di metodi di acquisizione ed elaborazione dati avanzati.

L’evento, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della Calabria, ha visto la partecipazione di un gran numero di professionisti che hanno avuto l’occasione di discutere ed approfondire le proprie conoscenze confrontandosi con docenti di elevato ed indiscusso valore.

Il Prof. Dal Moro, dopo i saluti del Presidente Dr. Alfonso Aliperta, si è soffermato in particolare sulle modalità di acquisizione, analisi ed interpretazione dei dati sismici e vibrazionali sia su terreni che su edifici secondo approcci semplificati e non, esponendo numerosi casi studio.

Nel corso della prima giornata è intervenuto, in videoconferenza, il Prof. Giuliano F. Panza, Ordinario dell’Università di Trieste, il quale ha analizzato quelli che sono gli effetti di sorgente e gli effetti di sito di terremoti, valutandone la loro pericolosità sia con approcci neo-deterministici che probabilistici con riferimento ai recenti terremoti del Centro Italia.

Nella seconda giornata il Prof Dal Moro ha approfondito gli aspetti pratici delle acquisizioni sismiche soffermandosi sui metodi di interpretazione ed analisi dei dati. I temi trattati hanno stimolato un ampio dibattito che si è concluso con l’intervento del Presidente dell’Ordine dei Geologi il quale ha ringraziato il Prof. Dal Moro per aver consentito ai propri iscritti di incrementare il proprio bagaglio culturale in una tematica sempre attuale, confermando la volontà dell’Ordine di proseguire in un percorso formativo che consenta al professionista geologo di rispondere alle esigenze del mercato e di contribuire, con il proprio lavoro, ad una maggiore sicurezza nei confronti dei rischi naturali.