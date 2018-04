TAURIANOVA – “Un solo Dio per tutti? Politica e fede nelle religioni del Libro”. E’ l’ultimo sforzo letterario di Alessandro Meluzzi, medico psichiatra, ex parlamentare e conosciutissimo personaggio televisvo, e l’esperto in rapporti internazionali e di geopolitica, Pino Romeo. Un volume di 500 pagine intense, intrise di attente riflessioni, scritto a quattromani, tra religione e politica riferite alle tre fedi monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo. Le cosiddette religioni del deserto intrecciate tra di loro ma allo stesso tempo contrapposte, quasi antagoniste, nella storia. Convergenze e divergenze, con le loro influenze sulla politica, sugli Stati e gli Imperi, esaminate dagli attenti autori del libro. E’ per Meluzzi e Romeo è stata una doppia presentazione, prima al liceo scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova dove i due saggisti hanno interagito con gli studenti e nella splendida cornice di Villa Zerbi a Taurianova alla presenza del sindaco Fabio Scionti, dell’assesore alla cultura Luigi Mamone e del criminologo Domenico Romeo con i lavori sono stati moderati dall’editore Luigi Longo.