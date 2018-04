CATANZARO – “La sentenza del Tribunale amministrativo

regionale della Calabria che ha dichiarato inammissibile il ricorso

dell’istituto comprensivo Catanzaro Est contro il dimensionamento

scolastico previsto dalla Provincia di Catanzaro conferma, qualora ce ne

fosse stato bisogno, che l’atto approvato dal Consiglio provinciale il

30 novembre scorso non solo rispetta la legge, ma soprattutto tiene

conto prioritariamente dei bisogni e delle istanze degli studenti e

delle loro famiglie”. E’ quanto afferma il presidente della Provincia di

Catanzaro, Enzo Bruno, nell’apprendere la decisione degli organi della

giustizia amministrativa di dichiarare inammissibile il ricorso dei

genitori, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

dell’istituto comprensivo Catanzaro Est, contro il Piano di

dimensionamento scolastico dell’Ente intermedio.

“Il Piano provinciale dell’offerta formativa di istruzione e formazione

è stato formulato con l’attivo coinvolgimento delle istituzioni e degli

altri attori del territorio, a partire dai sindaci e dai dirigenti

scolastici, oltre che di tutti gli amministratori e delle associazioni

dei genitori – ha affermato ancora il presidente Bruno –. Il

provvedimento è stato definito guardando esclusivamente alle esigenze

della formazione degli studenti e al territorio nella sua interezza, in

seguito ad un confronto continuo e approfondito che ci ha permesso di

tenere conto i una molteplicità di aspetti finalizzati a migliorare la

rete scolastica e l’offerta formativa, anche nell’ottica

dell’ottimizzazione delle risorse. La sentenza della magistratura

amministrativa ne riconosce la piena legittimità: speriamo di mettere la

parola fine a questa vicenda e di poter guardare avanti nell’interesse

alla formazione e della tutela del diritto allo studio dei nostri

studenti. Un ringraziamento, quindi – conclude il presidente Bruno – va

al Consiglio provinciale e tutta la struttura della Provincia, in

particolar modo alla dirigente del settore competente, Rosetta Alberto,

ai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici e a quanti si

sono adoperati positivamente in questo frangente. E naturalmente,

all’avvocato Alfredo Gualtieri che si è occupato della difesa e della

tutela dell’Ente davanti al Tar”.