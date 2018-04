Nasce il movimento politico culturale “Sud che sogna”

Sogno è quando nulla sembra troppo grande, quando qualsiasi impresa sembra possibile,

quando i desideri si realizzano.

In una Calabria che molti vedono rassegnata all’immutabilità delle cose e che molti

vogliono immutabile e ferma, ci sono invece persone che sognano il cambiamento e

la rinascita, ci sono idee, forze, progetti, competenze che aspettano solo di incontrarsi.

Il Sud che sogna è lo strumento per costruire il cambiamento, per sviluppare insieme

progetti concreti che diano speranza alle necessità di sviluppo che non si possono

più rimandare.

Istruzione e cultura accessibili a tutte e tutti, una sanità efficiente che eviti

spostamenti estenuanti e costosi per cercare cure altrove, infrastrutture e trasporti

progettati in modo partecipato in base alle reali esigenze del territorio e non degli

speculatori di turno, acqua pubblica, rispetto e tutela dell’ambiente, energie rinnovabili,

strategia rifiuti zero, messa in sicurezza del territorio, sviluppo del turismo sostenibile,

azioni di contrasto civico e culturale alla criminalità organizzata e alla corruzione,

progetti a sostegno della creazione di posti di lavoro, contrasto allo sfruttamento,

sviluppo del sistema di accoglienza, progetti di inclusione sociale, rispetto delle

pari opportunità.

Per un Sud che si ribelli ad ogni forma di colonialismo politico, economico, sociale

e culturale, per passare dai sogni ai fatti, abbiamo bisogno di essere in tanti:

per pensare, per progettare, per realizzare.

Aderisci al Sud che sogna e dai il tuo contributo.

Il cambiamento che vogliamo facciamolo NOI!

Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia

(proverbio africano).