«Il commissario Massimo Scura ci ha garantito che gli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare saranno riattivati una volta per tutte entro la fine dell’anno come generali, con i posti letto necessari». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5s Francesco Sapia, Elisa Scutellà, Francesco Forciniti e Rosa Silvana Abate al termine dell’incontro con il commissario per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria. «Dopo – continuano i parlamentari 5stelle – le nostre ispezioni mirate nei due presìdi, avevamo chiesto a Scura uno specifico confronto, dato che per entrambe le strutture c’è stata un’imperdonabile farsa da parte del governatore Mario Oliverio, di tutto il centrosinistra e della direzione dell’Asp di Cosenza nominata dalla stessa parte politica». «A Scura – sottolineano i 5stelle – abbiamo espresso con fermezza la nostra posizione. La politica non può ingannare le comunità di Praia a Mare e Trebisacce. I pazienti non possono essere esposti a rischi derivanti dalla condizione ibrida dei due presìdi, in cui mancano il personale e i mezzi richiesti dalle norme. Per la politica è giunto il momento della responsabilità, che significa l’abbandono definitivo delle finzioni sceniche e delle menzogne». «Scura – rimarcano i parlamentari – si è detto favorevole a bloccare la frammentazione in atto nei servizi sanitari della Sibaritide, specie nello spoke di Rossano-Corigliano, per cui vogliamo al più presto incontrare il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Raffaele Mauro». I rappresentanti 5stelle sono stati accompagnati dal consulente per la sanità Tullio Laino. «Impediremo – concludono i parlamentari – che la sanità nel territorio cosentino sia condizionata da particolarismi politici, dannosi per i cittadini. Nelle prossime settimane torneremo dal commissario Scura per rifare il punto».