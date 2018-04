Quella appena conclusa è stata sicuramente una campagna elettorale difficile. Vi abbiamo partecipato con la chiarezza e l’autenticità che hanno caratterizzato in questi anni il nostro modo di operare, le nostre battaglie di dignità, fermamente convinti della capacità di giudizio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto ha restituito alle RSU gli strumenti fondamentali dell’azione sindacale per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Non ci sarà più materia che non debba passare quanto meno per il confronto sindacale. In sostanza più potere alle lavoratrici e ai lavoratori, più partecipazione alle scelte che si compiono ogni giorno nei luoghi di lavoro. Abbiamo conquistato altri diritti prima non esistenti: il congedo retribuito fino a 3 mesi, ad esempio, e i congedi parentali per le donne vittime di violenza e il diritto alla disconnessione. Inoltre, per la prima volta entra in un Contratto collettivo della scuola la definizione di scuola come di una “comunità educante”, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili. Sono state introdotte le assenze per l’espletamento di visite diagnostiche, terapie e prestazioni specialistiche fino ad un massimo di 18 ore. Siamo consapevoli che sul piano salariale, gli aumenti medi di 85 euro mensili recuperano solo in parte il potere d’acquisto perso in questi anni, ma questo, per noi, è solo l’inizio.

Il contratto del triennio 2016-2018 sta per scadere, e a giugno prossimo metteremo subito in campo le nostre piattaforme, sfidando la controparte sul merito con lo sguardo proiettato al futuro. Ci sono temi che devono essere affrontati con priorità e urgenza: precariato, profili professionali, carichi di lavoro, e intendiamo rivendicare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per il prossimo triennio 2019-2021.” Il contratto, dopo 8 anni, ritorna ad essere il protagonista principale nella regolamentazione delle relazioni sindacali diventando lo strumento principale con cui le RSU eserciteranno il ruolo di rappresentanza nei luoghi di lavoro. Saranno loro infatti i veri protagonisti della contrattazione.

La FLC CGIL si riconferma primo sindacato all’Università della Calabria con 181 voti di preferenza e tre Rappresentanti Sindacali Unitari (RSU). Tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ottimo risultato anche all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, con un Rappresentante Sindacale Unitario (RSU). Primo sindacato all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Forte crescita negli Enti di Ricerca e primo sindacato al CNR di Cosenza. Anche nella scuola e nell’AFAM la FLC CGIL, anche se in presenza di dati non ancora definitivi, conferma l’aumento di consenso rispetto alle precedenti elezioni.

A tutte le lavoratrici ed i lavoratori il nostro ringraziamento per aver reso possibile tutto ciò. Un grazie ai candidati, ai componenti di commissioni e seggi, a coloro che hanno sostenuto con il loro voto le liste della FLC CGIL. Un riconoscimento, questo, che ci impegna a continuare sempre con maggiore forza nella nostra azione di tutela e rappresentanza. Flc Cgil Calabria

UIL FPL

Dai primi risultati che ci stanno giungendo sulle elezioni RSU, la UIL FPL cresce a livello nazionale, risultando il primo sindacato in molte strutture. Lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi. In Piemonte, grandissimo risultato al comune di Torino con la UIL saldamente in testa con il 40,5%. Siamo anche il primo sindacato in Sanità, ricordiamo il risultato nell’Asl To4 con 809 preferenze con il 34,65%, oltre il 15% sulla seconda; primi anche nelle province di Novara e Verbania; Basilicata, grande risultato riconfermandoci, dopo l’impresa del 2015, primo sindacato in Sanità e Autonomie Locali con il 37%; In Umbria grande risultato in sanità e Autonomie Locali, superando le percentuali di 3 anni fa: primi in Regione, primi al comune di Orvieto e di Terni, primi nella Azienda Ospedaliera di Perugia; Nel Lazio, grande risultato nel Comune di Roma con un aumento di ben 5 punti percentuali rispetto al 2015 ed attestandosi come primo sindacato al Comando del Corpo dei Vigili Urbani al Comune di Roma. Primi nell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con circa il 43% delle preferenze. A Rieti primi in Sanità, Arpa ed in Provincia superando il 52%. Primi in Sanità e d in tutti i più grossi comuni della Provincia di Viterbo. In Veneto, risultato storico al Comune di Venezia, nelle Province di Belluno e Treviso; nell’Arpa Veneto sorpasso storico con la Uil Fpl primo sindacato con un aumento voti del 30% rispetto al 2015; primi anche nel Comune di Padova con oltre il 28%; In Liguria primi in Regione, nel comune di Sanremo con il 38% dei voti e a Ventimiglia. Grande risultato all’Ospedale Galliera con 366 voti pari al 45% e riscontriamo una crescita di oltre il 5% generale in Sanità; In Sicilia, In sanità storico risultato al Civico di Palermo con il 30% delle preferenze, primi nella Provincia di Agrigento con il 53,3%; a Messina in sanità siamo il primo sindacato con oltre 35%, con punte del 59% all’IRCSS; primi alla ASP di Enna. Caltanisetta risultiamo primo sindacato in Sanità e Comune. Puglia: grande risultato al Policlinico di Bari con il 39,9% delle preferenze. Bene anche nelle autonomie locali, primi nel Comune di Bari e Maglie, superando punte del 62% in comuni come quello di Altamura. In Lombardia, ottimo risultato nell’ASST Valona a Busto Arsizio con 971 preferenze ; nel Comune di Pavia con oltre 45% ed in Provincia di Varese siamo il Primo sindacato; primo sindacato all’ ASST Cremona, ASST Crema primo sindacato, Asl di Como e Lecco; Sardegna: Primi nell’azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari e primi al comune di Nuoro doppiando i secondi; Toscana, primi nel comune di Grosseto; nel comune di Firenze siamo cresciuti di oltre il 5% rispetto alle precedenti elezioni RSU del 2015; all’Istituto Zooprofilattico Lazio-Toscana abbiamo conquistato 8 seggi su 12 con il 67,2%. Abruzzo: Dati positivi in Sanità e Autonomie locali attestandoci primi nella Provincia di Teramo. In Campania: in crescita sia in sanità che autonomie locali a Salerno. Molise primi in Regione ed in provincia di campobasso. Calabria: Primi all’Asp di Cosenza e in Regione ed anche nel comune di Crotone. Friuli Venezia: Primi all’ASS 2 ( Ospedali di Gorizia, Palmanova, Monfalcone e Latisana) ed ASP. Aosta: bene i dati in sanità ed autonomie locali Marche: dati in crescita in sanità ed autonomie locali Da questi primi risultati – commenta Librandi – possiamo affermare con nostra grande soddisfazione che è stato premiato il duro lavoro svolto in questi anni dalla UIL che ha portato al risultato atteso da oltre 10 anni, ossia la firma dei CCNL Funzioni Locali e Sanità. Si è trattato di un percorso in salita che ci ha portato a restituire dignità sotto l’aspetto economico e normativo ai lavoratori che con professionalità ed alto senso del dovere garantiscono servizi essenziali al Paese. Bene anche l’affluenza alle urne a dimostrazione che i lavoratori non si sono fatti scoraggiare da una campagna elettorale violenta, irrispettosa e demagogica come quella adottata dai sindacati autonomi, fatta di insulti nei confronti dell’avversario; ha prevalso la verità rispetto la falsità e le bugie – conclude il Segretario Generale UIL FPL Librandi.

