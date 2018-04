Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri della stazione di Gioia Tauro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato Armando Bevilacqua, 45enne, pregiudicato, in quanto resosi responsabile del reato di evasione. In particolare, i militari hanno sorpreso Bevilacqua mentre si trovava sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione, benché fosse agli arresti domiciliari per il reato di truffa. L’uomo, al termine della celebrazione del rito direttissimo, è stato rimesso agli arresti domiciliari.