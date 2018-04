Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro è intervenuta in Via Nuova, nel comune di Catanzaro, per un incidente stradale. Una vettura Nissan Almera, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo e sbandando si scontrava con quattro auto parcheggiate sui lati della strada. L’impatto violento con una delle vetture procurava il cedimento del muretto di delimitazione della carreggiata con conseguente crollo di pietre sulla via sottostante. Alla guida dell’autovettura un giovane di 21 anni che riportava ferite e contusioni. Lo stesso, preso in cura da personale medico Suem118, veniva trasportato presso la struttura ospedaliera di Catanzaro. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza delle autovetture e del muro interessato dal crollo con la rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.