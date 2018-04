All’avvicinarsi dei ponti festivi e delle ferie aumentano i tentativi di truffa con falsi regali di biglietti aerei che appaiono come per incanto sulle nostre messaggerie istantanee o nelle nostre caselle email. Si tratta di messaggi, come quelli che ha pubblicato la Polizia Postale con un post [1] sulla sua pagina Facebook “_Commissariato di PS On Line – Italia_ [2]”, con tanto di eloquente screenshot del tipo di comunicazione che possiamo ricevere. Posti in business class che verrebbero regalati dall’Emirates a chiunque clicchi su un link. Ovviamente si tratta di una trappola. Come tiene a precisare la Polizia che ha invitato a diffidare “da queste offerte ed informarsi direttamente nei siti ufficiali delle compagnie aeree”. È bene ricordare ancora una volta, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [3]”, che nessuno regala niente per niente e che le compagnie aeree utilizzano i canali ufficiali per promozioni e per le loro comunicazioni. È sufficiente, quindi, non dar retta a queste fantomatiche iniziative e cestinare i messaggi di tal tipo, senza cliccarci sopra o rispondere ai quesiti che vengono proposti. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org [4] o segnalazioni@sportellodeidiritti.org [5] per valutare tempestivamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.