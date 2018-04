Un grave incidente stradale ha provocato la morte di un giovane la notte scorsa. Il fatto si è verificato ad Amantea, sulla strada statale 18 tirrenica. Un 28enne, Francesco Pagliaro, è stato investito, per cause in corso di accertamento, da un furgone, rimanendo ucciso sul colpo. Sul posto si sono recate le squadre dell’Anas, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.