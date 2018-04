di Natalia Gelonesi

La professoressa Amalia Bruni è stata eletta presidente della Sindem durante il congresso nazionale della società svoltosi a Firenze dal 19 al 20 Aprile. Con 56 voti su 112 votanti, posizionandosi davanti al prof. Camillo Marra, responsabile della Clinica della memoria del Policlinico Gemelli di Roma, che ha ottenuto 29 voti e a Marco Bozzali, direttore del Laboratorio di Neuroimmagini Funzionali della Fondazione Santa Lucia di Roma (27 voti), la Bruni succede al prof Stefano Cappa, direttore scientifico dell’IRCCS San Giovanni di Dio di Brescia, alla guida della SINdem, associazione autonoma aderente alla SIN (Società Italiana di Neurologia), che si occupa di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica di base e clinica nel campo delle demenze.

Un riconoscimento prestigioso e una conferma per la neurologa calabrese che si è sempre distinta per le sue ricerche e scoperte nel campo delle malattie neurodegenerative, portando il Centro di Ricerca Neurogenetica di Lamezia Terme, da lei diretto, a livelli altissimi in ambito nazionale ed internazionale, attraverso pubblicazioni sulle più importanti riviste di neurologia. Nella speranza che, con questa elezione, che porta lustro alla nostra Regione, uno dei fiori all’occhiello della sanità calabrese possa trovare maggiore considerazione da parte delle istituzioni, auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro alla professoressa Bruni, certi del suo prezioso contributo alla sviluppo e alla ricerca nell’ambito delle demenze, in termini di innovazione e qualità.