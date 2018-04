Polistena – Si è svolta nella giornata del 17 aprile, presso i locali della Comunità “Luigi Monti” di Polistena, l’annuale assemblea generale del Forum del Terzo Settore per la Piana di Gioia Tauro. Alla presenza di delegazioni delle associazioni e cooperative aderenti, vi è stata una interessante disamina della nuova riforma del terzo settore, importante svolta su tutto il territorio nazionale per gli enti operanti in questo ambito di lavoro.

“Ho dovuto dare molte comunicazioni provenienti dalle attività di advocacy del nostro territorio, dai forum regionale e nazionale, così come sulla riforma del terzo settore e dell’organizzazione dei centri servizi al volontariato – ha dichiarato Fratel Stefano Caria, portavoce del forum”.

“E’ stato un bel momento perché il terzo settore, nelle sue più ampie sfaccettature – ha continuato – sta avviando proprio in questo periodo importanti processi di ri-organizzazione interna. Segno di un attivismo e protagonismo che non può che far bene a tutti noi che ci operiamo ogni giorno”.

Il Forum del Terzo Settore per la Piana di Gioia Tauro, in conclusione, invita tutte quelle associazioni e cooperative che ancora non hanno aderito al sodalizio di presentare richiesta di iscrizione, scrivendo all’indirizzo email dedicato terzosettorepiana@gmail.com mailto:terzosettorepiana@gmail.com , perché: “ognuno di noi, da solo, non è nulla. Insieme – conclude Caria – stiamo raggiungendo risultati importanti nella direzione

della tutela dei più deboli e delle fasce più disagiate”.

Forum del Terzo Settore – Piana di Gioia Tauro