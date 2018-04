L’illuminazione della Sp1, nel tratto che collega Cittanova e Taurianova, era stata inaugurata in pompa magna nel maggio del 2015. Un’arteria molto trafficata e al centro dell’attenzione da molto tempo perché negli anni si sono verificati, e continuano a verificarsi, molti incidenti con i cosiddetti bovini vaganti. Un problema di sicurezza che nelle ore notturne diventa ancora più strigente. Ma dopo qualche mese dall’inaugurazione un guasto lungo la linea ha spento ogni speranza. Mai ripristinata per il solito rimbalzo delle competenze, tra il comune di Cittanova, quello di Taurianova e la provincia di Reggio Calabria, ora Città Metropolitana. Non si capiva di chi era la gestione e la manutenzione dell’impianto che era costato circa 300 mila euro e rimasto inattivo per quasi tre anni. Ora pare che qualcosa si muova nel verso giusto. Infatti, un’intesa a tre tra Città Metropolitana, comune di Cittanova e Taurianova riporterà la luce nella Sp1. Il sindaco metropolitano si impegna a realizzare il ripristono mentre la manuntezione sarà affidata direttamente ai due comuni.

