Al Consorzio di Bonifica ex Valle Lao di Scalea si sta lavorando intensamente e proficuamente. Dopo che ad una settimana dalla nomina da parte del presidente Oliverio a Commissario del Consorzio del Presidente dell’ANBI – Calabria e dirigente Coldiretti Marsio Blaiotta, erano state pagate ai dipendenti le mensilità arretrate, contestualmente ci si è messi di buona lena al lavoro per programmare e avviare il servizio di irrigazione e la pulizia della rete di colo. “Stiamo gestendo la risorsa idrica e svolgendo i servizi agli agricoltori consorziati – ha dichiarato con soddisfazione Blaiotta – questi sono i compiti e funzioni del Consorzio e io con i collaboratori intendiamo portarli avanti con tenacia. I lavori di riparazione che si sono resi necessari sono proceduti spediti, quindi si è avviato il servizio di irrigazione e gli interventi sulla rete di colo nei tempi previsti. Sono grato a tutto il personale del Consorzio – dice il Commissario Blaiotta – che si sta adoperando al massimo per rispondere alle richieste del territorio”. “Ad un mese dall’insediamento di Blaiotta – ha commentato Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – possiamo ben dire che l’emergenza che più volte avevamo evidenziata è finita, sono certo che si continuerà ad essere attivi e vigili nel risolvere le problematiche che via via si presenteranno. Per intanto annotiamo un ottimo inizio. Adesso le priorità saranno le attività di programmazione e progettazione per migliorare la qualità dei servizi”.