La programmazione prima di tutto!

E visto che sino ad ora il sabato non si muove foglia a Taurianova la nostra Amministrazione ha messo in atto una strategia che si rivelerà certamente vincente per movimentare la Città, dando una svolta decisiva.

L’obiettivo è assicurarsi che il sabato sera, anziché popolare i paese viciniori, giovani e meno giovani vengano a Taurianova ed allora, tra i sette giorni a disposizione della settimana, si è scelto sapientemente di programmare le operazioni di disinfestazione il sabato sera a partire dalle ore 22.

Bella idea, cosi siamo sicuri che a nessuno possa balenare l’idea di andare fuori Taurianova.

Per incentivare e sostenere l’attività dei locali che ancora resistono è stato stilato il calendario degli interventi sicuramente prendendo l’elenco dei ristoranti e pub e delle aree dove sostano i pochi giovani resilienti, e sono state prese di mira queste zone:

Campo sportivo, Zaccheria, Radikena (giusto per non sbagliare), Piazza Italia, Caserma Carabinieri (alias via Senatore Loschiavo), via San Giovanni dei Rossi.

I locali rimasti fuori a questo giro, abbiano un attimo di pazienza e arriverà anche il loro turno.

Ah, dimenticavamo, ricordatevi di ritirare i panni stesi … stavolta quelli puliti.

I consiglieri comunali

Filippo Lazzaro e Maria Stella Morabito