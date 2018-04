«Il pubblico ha bisogno di sorridere, questo è quello che percepisco dal palco, e qui ho trovato una risposta calorosa» così Debora Capriglio ha commentato l’ottima riuscita dello spettacolo “Sinceramente bugiardi” andato in scena al Teatro Politeama di Gioia Tauro.

In un intreccio continuo di equivoci, i coniugi Philip (Lorenzo Costa) e Sheila (Debora Caprioglio) hanno fatto sorridere il pubblico con il loro rapporto incentrato sulle reciproche gelosie quotidiane.

Philip ha davvero un’amante, la procaceGinny (Federica Ruggero) mentre lei intrattieneal contempo una relazione con lo squattrinato Greg (Fabio Fiori). Quest’ultimo innesca l’equivoco più grosso, presentandosi a casa di Philip e Sheila scambiandoli per i genitori della sua Ginny, con lo scopo di chiedere la mano della ragazza a colui che ritiene il padre.

Gli spettatori si sono divertiti ad assistere ai deliziosi equivoci interpretati dagli attori, che hanno proposto sulla scena la commedia britishscritta da Alan Ayckbourn, tradotta da Luigi Lunari, per la regia di Francesco Branchetti.

«Ho cominciato a fare teatro venti anni fa ed è appassionante recitare in questo contesto, perché si ha un rapporto diretto e immediato con il pubblico – ha affermato Debora Caprioglio. «Tutti i generi in cui sono stata interprete mi hanno sempre coinvolto pienamente – ha sottolineato l’attrice – Il prossimo anno sarò impegnata in uno spettacolo con Corrado Tedeschi e in un progetto teatrale che vedrà in scena otto donne».

È stato un ritorno in Calabria, dopo quasi vent’anni, quello dell’attore Lorenzo Costa, di origini taurianovesi, che – dopo lo spettacolo – ha commentato: «Ho provato una grande emozione nel ritrovare questi luoghi e sono contento del riscontro del pubblico».

Un vero e proprio successo, dunque, per “Sinceramente bugiardi”,spettacolo in replica al Teatro “Città di Locri” Sabato 21 aprile alle ore 21.00, terzo appuntamento della rassegna realizzata dal Circuito T.C.A. diretto dall’attore e regista Domenico Pantano.

Giovedì 26 aprile, sempre al Teatro Politeama di Gioia Tauro, si terrà invece l’ultimo appuntamento della stagione teatrale con lo spettacolo “Il bacio” per la regia di Francesco Branchetti, con l’attrice Barbara De Rossi.