CATANZARO – “L’Università di Catanzaro è diventata una

straordinaria realtà, un’eccellenza di livello internazionale grazie ad

importanti risultati ottenuti sia nel campo della didattica che della

ricerca. Il rapporto tra la Provincia di Catanzaro e l’Ateneo ‘Magna

Graecia’ si è andato consolidando negli anni, con un percorso proficuo

che ha favorito l’ulteriore integrazione di questa fondamentale

istituzione nel territorio: la sua crescita è di fondamentale importanza

per il Capoluogo di Regione, per la Provincia e per l’intera regione”.

E’ quanto ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo

Bruno, all’iniziativa svolta questa mattina nell’Aula magna

dell’Università Magna Grecia di Catanzaro in occasione dei 45 anni del

Consorzio della Libera Università, l’organismo da cui ha poi preso forma

l’attuale Ateneo.

“E noi vogliamo fare la nostra parte – ha affermato ancora il presidente

Bruno aprendo il giro degli interventi dopo il Magnifico Rettore De

Sarro – portando il nostro contributo: la Provincia di Catanzaro

finanzierà quattro borse di studio annuali da destinare a coloro i quali

abbiamo conseguito il titolo di dottorato di ricerca e/o diploma di

specializzazione presso l’Università di Catanzaro ai fini dello

svolgimento di un periodo di formazione e di ricerca all’estero per

dodici mesi in Università o Istituzioni pubbliche o private di elevato e

riconosciuto prestigio scientifico. L’accordo di programma è stato

firmato con il Magnifico Rettore, che ringrazio per il grande lavoro che

sta facendo, al quale garantiamo una sempre più stringente

collaborazione nella direzione della crescita dell’Ateneo perché se si

potenzia l’Università cresce il territorio. Un’intesa davvero importante

– ha concluso il presidente della Provincia di Catanzaro – quella

sottoscritta per le borse di studio, per cui voglio ringraziare in

particolare il dottor Bono e il professore Donato che hanno dato impulso

all’avvio del percorso che ha portato a questo risultato”. Nel salutare

e ringraziare tutti, il presidente Bruno ha voluto rivolgere un pensiero

anche al professore Aldo Quattrone che ha guidato l’Università fino allo

scorso anno, e al professore Arturo Puija che “dà un contributo

fondamentale con l’attività della Fondazione UMG. Con Quattrone e Pujia

abbiamo realizzato un importante progetto volto a promuovere attività di

orientamento e di informazione sui temi dell’occupazione in favore

degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”.