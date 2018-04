“Il circolo Zonadem di Rende, nato nel luglio scorso, cresce e si struttura. I tanti

amici che in poco tempo già hanno aderito, hanno deciso in piena autonomia il loro

modello organizzativo e si sono dotati degli organi direttivi, eleggendo Presidente

Pietro Imbrogno; Portavoce Mariagrazia Bevacqua; Coordinatore politico Luca Pizzini;

Responsabile e coordinatore idee progettuali, Paolo Scarpelli”. È quanto dichiara

il consigliere Bevacqua, fondatore e responsabile regionale del movimento Zonadem,

il quale così prosegue: “Quell’idea di apertura e di coinvolgimento che ispira sin

dalle sue origini il movimento, appare oggi sempre più attuale e consona rispetto

al desiderio di partecipazione che prepotentemente sale dal basso e che, alla luce

del 4 marzo, le tradizionali strutture del partito dimostrano di non comprendere

e di non sapere intercettare. A Rende, come in decine e decine di circoli nati in

provincia di Cosenza, la costruzione del presente comincia dal dibattito aperto,

dal pensiero critico, dal merito delle proposte condivise, dalla rinascita di una

nuova coscienza civica, in un luogo dove conta quel si dice e non chi lo dice”. “Ritengo

estremamente importante e significativo – continua Bevacqua – che i circoli di Rende

e di Cosenza si siano dati un’opportuna strutturazione quasi in contemporanea: in

entrambi i casi, è chiara la finalità di ripensare e porre in atto le connessioni

di un’area urbana che necessita di farsi rete, sulla base di proposta politica, economica

e sociale che si nutre di linfa nuova, fatta di professionisti, di esponenti del

mondo produttivo, di giovani laureati, di studenti universitari e di tutti coloro

che vogliono impegnarsi in un’azione realmente paritaria”. “Esprimo, pertanto – conclude

Bevacqua – il mio ringraziamento e la mia soddisfazione per la piena libertà e maturità

degli aderenti a un progetto che vuole essere l’espressione dell’autentica politica

della cittadinanza attiva”.