Camminare velocemente riduce il rischio di ospedalizzazione nei pazienti con problemi

cardiaci, secondo una ricerca presentata oggi a EuroPrevent 2018, un congresso della

Società Europea di Cardiologia, e pubblicata sull’European Journal of Preventive

Cardiology. Lo studio durato tre anni è stato condotto su 1.078 pazienti ipertesi,

di cui l’85% era affetto anche da malattie coronariche e il 15% aveva anche una malattia

valvolare. Ai pazienti è stato quindi chiesto di camminare per 1 km su un tapis

roulant con un’intensità moderata. I pazienti sono stati classificati come lenti

(2,6 km / ora), intermedi (3,9 km / ora) e veloci (5,1 km / ora medi). Un totale

di 359 pazienti erano camminatori lenti, 362 erano intermedi e 357 erano camminatori

veloci. I ricercatori hanno registrato il numero di ospedalizzazioni per tutte le

cause e la durata del ricovero nei successivi tre anni. I partecipanti sono stati

segnalati dal Registro Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna, che raccoglie

dati sul ricovero per tutte le cause. L’autrice dello studio, dottoressa Carlotta

Merlo, ricercatrice presso l’Università di Ferrara, ha dichiarato: “Non abbiamo

escluso cause di morte perché la velocità del cammino ha conseguenze significative

per la pubblica salute. E’ un precursore della disabilità, della malattia e della

perdita di autonomia”.Durante il triennio, 182 dei “lenti” (51%) hanno avuto almeno

un ricovero in ospedale, rispetto a 160 (44%) dei camminatori intermedi e 110 (31%)

dei camminatori veloci. I gruppi a movimento lento, intermedio e veloce hanno trascorso

rispettivamente un totale di 4.186, 2.240 e 990 giorni in ospedale nel corso del

triennio. La durata media della degenza ospedaliera per ciascun paziente era rispettivamente

di 23, 14 e 9 giorni per i camminatori lenti, intermedi e veloci. Ogni km / orario

di aumento della velocità di deambulazione ha comportato una riduzione del 19% della

probabilità di essere ospedalizzati durante il triennio. Rispetto ai pedoni lenti,

i camminatori veloci avevano una probabilità di ospedalizzazione inferiore del 37%

in tre anni. La dottoressa Merlo ha affermato: “Più è veloce la velocità di camminata,

minore è il rischio di ospedalizzazione e più breve è la durata della degenza

ospedaliera, poiché la ridotta velocità di marcia è un indicatore di mobilità

limitata, che è stata collegata alla diminuzione dell’attività fisica. Ed ha proseguito:

“Camminare è il tipo di esercizio più popolare negli adulti: è gratuito, non richiede

un addestramento speciale e può essere svolto praticamente ovunque. Pur brevi, ma

regolari, le passeggiate hanno notevoli benefici per la salute. Il nostro studio

dimostra che i benefici sono ancora più grandi quando aumenta il ritmo del camminare

“. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”

un consiglio da prendere alla lettera che richiede solo un pò di buona volontà.