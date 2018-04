Più di un sospiro di sollievo per un’azienda salentina che stava per chiudere

i battenti perché non ce la faceva più a causa del proprio indebitamento e che

comunque aveva pensato di rivolgersi allo “Sportello dei Diritti” in quanto

riteneva di aver pagato troppi interessi e spese eccessive alla banca con la quale

intratteneva da lungo tempo un rapporto di conto corrente e che pretendeva il pagamento

di un notevole debito, in realtà poi rivelatosi inesistente. Conto corrente che

agli esperti dell’associazione e dopo una consulenza contabile era apparso sin

da subito come illegittimo in una serie di pattuizioni. Proprio per questo, e per

riprendersi il maltolto, aveva agito in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce contro

l’istituto di credito assistito dai legali dell’associazione, tra cui l’avvocato

Francesco Toto. Con una significativa e recentissima sentenza, il Tribunale salentino

ha ritenuto aderire agli esiti della consulenza tecnica disposta dal magistrato,

ritenendo che nel contratto di conto corrente in questione vi fosse stata capitalizzazione

degli interessi che ha comportato il ricomputo della situazione debiti/crediti con

un credito in favore della società correntista. Il consulente, in particolare ha

rilevato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nel caso di specie,

non fosse stata pattuita dalle parti, ed aveva effettuato il ricalcolo degli interessi

in base ai criteri dell’art. 117 co. 7 lett. D) D. Lgs. n. 385/93 accertando, infine,

un saldo a favore dell’utente bancario di oltre 70mila euro. Pertanto, si legge

in sentenza: «il pagamento degli interessi ultra legali “comprensivi anche delle

commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni” non appare

giustificato e si versa in un’ipotesi di pagamento dell’indebito come previsto

dall’art. 2033 c.c. da cui sorge il diritto alla ripetizione nel limite prescrizionale

decennale, a decorrere dalla data di chiusura dell’intero rapporto. Ne consegue,

pertanto, la piena legittimità della richiesta di restituzione di dette somme.»

La decisione in questione, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti”, è l’ulteriore conferma che le banche nonostante le numerose decisioni

susseguitesi negli ultimi anni in materia, hanno continuato a violare la legge e

a pretendere interessi e costi maggiori di quelli legali, con ciò causando un notevole

ed ingiustificato aggravio per imprese e consumatori che troppo spesso si sono trovate

rispettivamente a chiudere i battenti o a vedersi sottoposti ad ingiuste procedure

esecutive quando addirittura avrebbero potuto vantare un credito nei confronti delle

prime. Ciò dovrebbe far riflettere chiunque ha operato con un conto corrente in

rosso e a far verificare l’eventuale sussistenza d’illegittimità nella durata

del rapporto bancario al fine di una puntuale ricostruzione di quanto effettivamente

si deve dare o addirittura avere.