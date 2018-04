In occasione del quarantennale del martirio del Presidente della DC Aldo Moro, il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”, promuove, per il prossimo giovedì 26 aprile, l’incontro: “Aldo Moro: l’uomo e l’attualità del suo pensiero”.

Ospite d’eccezione sarà Agnese Moro, giornalista e scrittrice, figlia dello statista italiano ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978.

All’auditorium comunale di Polistena, dalle 9.30, la Moro dialogherà con gli allievi del Liceo ripercorrendo la figura del padre e il suo impegno politico all’interno della Democrazia Cristiana.

Con la Moro, sul palco dell’auditorium, sarà presente il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Roberto Di Palma e Don Pino De Masi, referente dell’associazione Libera.

Un viaggio nella memoria, quello del prossimo 26, ma anche un’occasione straordinaria per riflettere sul valore della legalità e della giustizia nella politica e nella società.

“Ringrazio Agnese Moro per avere accettato il nostro invito – commenta il dirigente scolastico del “Rechichi”, Francesca Maria Morabito. La sua presenza e quella degli altri ospiti, ne sono certa, contribuirà ad accrescere il senso di responsabilità e i valori etici e civili che ogni giorno con le attività didattiche ed extra- curriculari divulghiamo tra i nostri studenti”.

A Polistena, per la manifestazione, saranno presenti il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il primo cittadino, Michele Tripodi.

Giungerà anche il Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è stata organizzata in sinergia con l’associazione “Giuseppe Rechichi”, con il suo presidente, Giovanni Laruffa, tra gli ospiti dell’iniziativa.