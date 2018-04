TAURIANOVA – Si svolgerà domattina l’inaugurazione della prima Little Free Library a Taurianova. In occasione della Giornata Internazionale del libro e del diritto d’autore, alle 11, presso la villa comunale “A.Fava”, una delegazione di studenti, accompagnata dalla Consulta delle associazioni e della società civile e da rappresentanti delle istituzioni, scopriranno una piccola libreria pubblica dove i cittadini potranno scambiarsi dei libri. Grazie al fenomeno del book crossing – “Prendi un libro… dai un libro” – ci sarà la possibilità di coniugare cultura e socialità per la crescita collettiva della comunità. L’iniziativa rientra tra le attività di “Taurianova legge, Festa del Libro e della Lettura”, manifestazione curata dal Comune di Taurianova che si terrà nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio.