Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta questa mattina per il soccorso ad una persona in località Fontanelle, nel comune di Torre di Ruggiero (CZ). Un uomo di 49 anni, intento al taglio di un albero d’alto fusto, presumibilmente per una errata valutazione, è stato travolto dall’albero che era intento a tagliare riportando un trauma all’arto inferiore. I vigili del fuoco, supportati dal personale sanitario del Suem118, hanno raggiunto il ferito addentratosi in zona impervia e, prestate le prime cure al traumatizzato lo hanno immobilizzato sulla barella spinale e trasportato fino alla strada principale dove ad attendere vi era un’ambulanza per il suo trasferimento presso la struttura ospedaliera di Soverato.