La Festa della Liberazione, fatta coincidere dalle nostre istituzioni repubblicane con il 25 aprile, ricorre quest’anno in coincidenza con il settantesimo anno dell’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale: l’antifascismo, la Resistenza contro la guerra e la dittatura e la Costituzione sono le ragioni fondanti della Festa del 25 aprile, che rappresenta, per l’ANPI e per tutti gli antifascisti, la Festa più importante alla quale invitiamo tutti a partecipare, in particolare gli studenti ed i giovani che non sempre sono pienamente consapevoli del significato e dell’importanza del 25 aprile.

La Festa 2018 presenta anche quest’anno numerosi segni di continuità con la storia reggina degli ultimi decenni del novecento che intendiamo sottolineare:

la CORRIREGGIO, gara podistica nata nel 1983 da un’iniziativa della LegAmbiente ancorata al 25 aprile, giunta attraverso grandi successi alla 36^ edizione;

la scelta delle prime istituzioni comunali post-fascismo che decisero di collocare all’interno della Villa Comunale la “Stele del Partigiano”;

la scelta del Sindaco Italo Falcomatà di restituire alla città di Reggio Calabria la Festa della Liberazione e di collocarla all’interno della Villa Comunale, per rendere omaggio alla Stele e quindi alla Resistenza antifascista, che restituì la dignità all’Italia intera.

Non soltanto elementi di continuità, ma anche numerose e importanti novità caratterizzeranno quest’anno la Festa della Liberazione giunta al settimo anno, da quando l’ANPI, da pochi mesi costituita a Reggio, la organizzò per il 25 aprile del 2011, in sinergia con il Prefetto di Reggio Calabria, Giuseppe Piscitelli.

Queste le novità fondamentali della Festa di quest’anno:

la costituzione del “Coordinamento provinciale antifascista e antirazzista”, promosso dall’ANPI sulla base del documento nazionale “Mai più fascismi”, che vede unite insieme per la prima volta a Reggio Calabria 16 organizzazioni, tra cui l’Associazione dei partigiani;

la disponibilità dell’ ATAM di Reggio Calabria che quest’anno contribuisce al successo del 25 aprile, realizzando la ” staffetta partigiana”, ormai consueta, che collegherà la linea di partenza della CORRIREGGIO con la Stele del Partigiano mediante il bus turistico sul quale prenderanno posto numerosi gruppi musicali e Francesca Prestia, cantautrice e cantastorie di Catanzaro (l’ATAM conclude così l’iniziativa “MUSIC ON THE BUS”);

la presenza di Raniero La Valle, che ha accettato l’invito rivoltogli per l’intervento centrale e conclusivo della Festa, per sottolineare i valori fondamentali della nostra Costituzione ed in particolare il “ripudio della guerra”, nel momento in cui la GUERRA è tornata di attualità e le organizzazioni internazionali, progettate alla fine della seconda guerra mondiale per cancellare la GUERRA dalla storia e costituire l’unica sede istituzionale per dirimere le controversie tra gli stati, tacciono o sono del tutto impotenti.

L’appello dell’ANPI e del “Coordinamento provinciale antifascista ed antirazzista” è stato condiviso ed accolto dal Comune di Reggio di Calabria, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Calabria con la concessione del “patrocinio morale”.

Questo 25 Aprile a Reggio Calabria deve costituire un evento di rilievo nazionale, per la realizzazione della Costituzione e quindi contro la GUERRA.

L’ANPI e il “Coordinamento provinciale antifascista e antirazzista” fanno appello a tutti i cittadini e a tutte le Istituzioni affinché l’omaggio alla Stele del Partigiano ed alla nostra Costituzione sia più forte e più partecipato di quanto sia finora accaduto.