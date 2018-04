Bressi (Pd): “Nuovo campo accoglie chi non si rassegna”

Uno spazio aperto, senza barriere all’ingresso. Un luogo fisico che si pone come

luogo di riflessione, discussione ed elaborazione civica e sociale. Un luogo che

accoglie chi non si vuole lasciare stare, chi non si rassegna, chi conserva ancora

entusiasmo e interesse per le cose della società contemporanea. Un posto diverso

dai canonici luoghi della pratica politica e delle liturgie del partito. Un posto,

tuttavia, che si nutre di politica e che vuole essere complementare alla logica e

agli schemi del partito tradizionale, ai suoi modi di elaborare e, soprattutto, alle

sue regole d’ingaggio e al suo modo di comunicare e di interagire con gli uomini

e le donne che vivono il nostro tempo. La contemporaneità, quindi, come base di

partenza.

L’esperienza declinata al servizio del dinamismo, dell’azione decisa e libera di

chi crede alla politica nuova e, soprattutto, innovativa. La politica della semplicità

trasparente e della curiosità. La politica che esplora nuove strade e insegue nuovi

paradigmi. La politica che rende servigi alla quotidianità e che diventa visionaria

interrogando il futuro. Con coraggio.

Un laboratorio per l’innovazione civica e sociale.

Un incubatore di idee e progetti.

Uno spazio aperto a disposizione di quanti hanno qualcosa da dire e qualcosa da dare

alla società.

Un luogo che si interessa del futuro dei nostri territori, delle nostre città, dei

nostri paesi.

Un luogo di politica e di curiosità.

Un posto colorato e allo stesso tempo trasparente. Senza serrature e senza chiavi

all’ingresso.

Aderisco a CAMPO NUOVO e all’iniziativa del 28 aprile con la convinzione che sia

tutto questo.

Rosario Bressi

Dirigente Pd Calabria