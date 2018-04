Si sono tenute nei giorni 17/18/19 Aprile le Elezioni per la nomina delle RSU nel Comune di Reggio Calabria. Particolarmente soddisfatto, Francesco Patamia (candidato CSA – Regioni Autonomie Locali), ha sottolineato l’ottimo risultato ottenuto dalla propria lista, la seconda più votata dell’Ente. Lo stesso, raggiunto telefonicamente, ci ha tenuto a ringraziare tutti gli elettori che hanno riposto la loro fiducia nel CSA, consapevole di far parte di una grande Squadra, che non deluderà le aspettative dei lavoratori, congratulandosi con tutti gli eletti e sottolineando il fondamentale apporto dei non eletti, senza dei quali non sarebbe stato possibile raggiungere tali risultati.

Patamia, agente di Polizia Municipale, da sempre si batte per i diritti della Categoria, infatti molti lo ricorderanno per il Progetto #LaRiformaLaFacciamoNoi, “hashtag” che, nel giro di pochi mesi, ha invaso il web, portando l’attenzione della Politica Nazionale sulla necessità di una Legge di Riforma del Corpo. La candidatura nel CSA, aggiunge, mi ha portato a conoscere persone splendide, animate da tanta voglia di fare, ci tengo inoltre a ringraziare il Sindacato, dal Segretario Nazionale Francesco Garofalo al Coordinatore Provinciale Gaetano Mileto, che mi hanno dato fiducia e soprattutto i miei compagni di “avventura” Salvatore Consolato Aroi, Anna Crea, Leandro Azzará e Andrea Francesco Costantino, che da subito mi hanno fatto sentire parte di una grande Famiglia.

Giuseppe Ierace