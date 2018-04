“Ciak si gira”, è un pronunciamento che

molti conoscono. E’ il via ad una scena cinematografica per girarla presso uno

studio o all’esterno. Oggi,

invece, è stata detta in un’aula del Tribunale di Castrovillari in tale forma:

“Ciak… un processo simulato per evitare un

vero processo”; tutto ciò riguarda la terza fase di un progetto giunto alla

sua quarta edizione.

Si tratta di un percorso di educazione

e sensibilizzazione alla legalità ideato e organizzato dal Tribunale per i

Minorenni di Catanzaro, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale

e promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà, finanziato tra gli altri dalla

Regione Calabria e dal Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della

Regione Calabria.

Il Progetto utilizzando la propensione

del processo penale a trasformarsi in un gioco, permette agli studenti

calabresi di imparare ad apprezzare le regole della democrazia e della

giustizia, divertendosi con la recitazione.

Così, nella mattinata del 21 aprile alcuni

studenti delle classi prime e seconde dell’I.T.I.S. “E. FERMI” di Castrovillari,

accompagnati dalla Dirigente Prof.ssa Rossana Perri e preparati dal referente

del progetto Prof. Giuseppe Marica con le colleghe D’Addino Giulia, L’Avena

Dora, Provenzano Francesca, Pugliese Rosa, Tricoli Teresa e Marino Francesca,

si sono trasformati in avvocati, giudici, assistenti sociali, imputati,

cancellieri, vittime e testimoni e si sono trovati in una vera aula giudiziaria

dove con la collaborazione e la supervisione del Dr. Raffaele

Crescenzo, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro,

dell’Avvocato Francesca Marica, coordinatrice e referente del progetto e degli

avvocati delle Camere Minorili di Cosenza e Castrovillari, Avvocati Anna Rita

De Franco, Gabriella Cavallo e Luisa Fiorito, hanno preso parte con entusiasmo

ad una emozionante ed avvincente simulazione che ha coinvolto i ragazzi in una attenta

riflessione sul fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo (tema centrale della

vicenda narrata) e partendo dai personaggi del processo simulato ha permesso

loro di affrontare anche tematiche quali l’amicizia, la gelosia, l’amore, la

relazione genitori-figli, la violenza.

L’iniziativa quindi ha saputo

coinvolgere alunni, docenti e famiglie e sicuramente si identifica come canale

di un efficace incontro tra il mondo della giustizia minorile, quello della

scuola e delle famiglie degli studenti.