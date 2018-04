Non accenna a diminuire la calda influenza dell’alta pressione europea “Apollo” che sta portando tantissimo sole e temperature sopra la media in tutto il territorio italiano. Nella giornata del 25 aprile, festa della Liberazione, il bel tempo splenderà nell’intero Paese. Temperature molto calde, dunque, al Nord, in Toscana e in Calabria sono attesi valori diurni tra 24 e 28 gradi centigradi. Nell’ultimo weekend di aprile, invece, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo e i temporali diventeranno più frequenti su molte Regioni.