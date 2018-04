Stamane, in occasione della “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore”, l’Amministrazione Comunale di Gerace, ha presentato in conferenza stampa, il “1° Premio Letterario Città di Gerace”. L’incontro con gli organi d’informazione si è tenuto presso la Biblioteca Comunale/Museo Civico, alla presenza del Sindaco Giuseppe Pezzimenti, della responsabile del Settore Amministrazione e Servizi Generali Loredana Panetta e di Marisa Larosa presidente dell’Associazione ”Leggendo tra le righe”. Nell’occasione è stato ufficialmente presentato l’apposito bando di partecipazione al concorso. Il Comune di Gerace bandisce il «Premio Letterario “Città di Gerace” con la finalità di individuare un romanzo italiano che per contenuti, trama, personaggi, linguaggi possa rappresentare la ricchezza, la forza e la straordinarietà della parola. Un romanzo che parli al grande pubblico,invitando alla lettura anche chi abitualmente non legge. Il Premio è riservato a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni, che presentino un’opera di narrativa inedita, scritta in lingua italiana. Sono escluse le raccolte di poesie e di racconti. L’autore dovrà essere in possesso dei diritti sull’opera presentata. Le opere dovranno essere inviate alla mail premiocittagerace@gmail.coma partire dal 23 aprile 2018 ed entro e non oltre il 30 settembre 2018. Fa fede la prova di invio tramite ricevuta della mail. I giovani che desidereranno concorrere al Premio dovranno inviare entro il 30 settembre 2018 ore 18.00 n.2 copie del testo in forma elettronica una in versione word e una in versione PDF. La partecipazione sarà subordinata alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione che si trova sul sito dedicato al concorso il cui link sarà disponibile sul sito web del comune www.comune.gerace.rc.it, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti per rendere valida l’iscrizione.Tra tutte le opere pervenute, il Comitato di Lettura del premio, appositamente costituito ne selezionerà 10 (dieci). Il giudizio e le valutazioni del comitato di lettura sono insindacabili. Sono previsti anche dei premi: al 1°classificato € 1.000,00, al 2° classificato € 500,00, al 3° classificato € 250,00.Per maggiori informazioni visitare il sito internet: www.premiocittagerace.it