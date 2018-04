Un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato trovato lungo gli argini della diga di Tarsia, nel cosentino, in una zona isolata dove non ci sono abitazioni. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo da parte dei carabinieri. L’ordigno è lungo 30 centimetri e sarà rimosso dagli specialisti dell’Esercito. L’area in cui è avvenuto il ritrovamento, intanto, è presidiata dai carabinieri.