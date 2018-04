Lamezia Terme, la scuola per immigrati incontra i Corpi Sanitari Internazionali della Calabria

di Lina Latelli Nucifero

La scuola di alfabetizzazione e integrazioneper immigrati ideata dalla parrocchia Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme, inserita nel percorso di formazione per i numerosi ragazzi extracomunitari che vivono nel territorio della parrocchia, si appresta a vivere una bella ed entusiasmante esperienza giovedì 26 maggio 2018 alle ore 16,00 grazie alla presenza del Comandante regionale dei Corpi Sanitari Internazionali Colonnello Vincenzo Molinaro e del Colonnello Claudio Campanozzi che terranno una lezione dal titolo “ Ruolo e missione dei Corpi Sanitari Internazionali Croce Rossa Garibaldina nella società contemporanea”.

L’incontro, che si terrà nell’aula magna della casa canonica alla presenza degli insegnanti e dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola , prevede all’inizio il saluto del parroco moderatore don Gigi Iuliano e l’introduzione al tema del parroco don Pino Latelli.

Non è la prima volta che, a Lamezia Terme, i Corpi Sanitari internazionali della Calabria promuovono iniziative a favore di categorie disagiate ed emarginate dedicando loro attenzione e solidarietà e favorendo la crescita umana e sociale , in sintonia con la sede internazionale di Roma. La loro origine risale al 1860 all’epoca della fondazione della Legione Garibaldina, di cui tramandano l’impostazione militare sia nella gerarchia che nella gestione.

Come associazione d’arma operano a livello nazionale ed internazionale nel campo della protezione, delle missioni umanitarie,della assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza alle persone bisognose, dell’istruzione e formazione ed in numerosi altri settori. I Corpi Sanitari internazionali sono presenti in molte nazioni del mondo tra le quali Perù, Costa d’Avorio, Indonesia, Belgio, Romania, Congo, Albania Kossovo, Svizzera. L’Associazione si onora di aver conseguito il patrocinio dell’ONU essendo iscritta nel data base consultivo generale delle Nazioni Unite.