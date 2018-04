Catanzaro – Sotto la lente la nuova disciplina in materia

di appalti pubblici. Si è infatti tenuta la prima edizione dell’anno 2018 del corso

di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare riferimento

alle novità normative e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori

e di forniture di beni e servizi.

Il corso formativo sul tema “La Disciplina Anticorruzione e la Trasparenza Amministrativa”,

rivolto al personale dell’ASP di Catanzaro, è stato tenuto dal Professore Stefano

Toschei, Magistrato del Consiglio di Stato e consulente dell’ANAC, che con grande

chiarezza e competenza, ha illustrato le procedure in materia di affidamento dei

contratti pubblici, previste nel codice degli appalti, approvato con decreto legislativo

n. 50/2016, alla luce anche delle diposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione

e delle linee guida ANAC. Tra i principali argomenti che sono stati trattati: gli

affidamenti sotto soglia, il conflitto di interesse, gli acquisti di prodotti infungibili

o esclusivi, il ruolo del responsabile unico del procedimento, la formazione della

commissione giudicatrice. Sono state inoltre analizzate le misure inserite nel Piano

triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 dell’ASP

di Catanzaro, redatto dal Responsabile dott. Nicola Voci.

La giornata formativa, rivolta a Dirigenti e funzionari degli uffici Amministrativi,

Tecnici e Legali, è stata organizzata dall’Unità Operativa Formazione e Accreditamento

diretta dalla Dott.ssa Clementina Fittante.

Il Direttore Generale dell’ASP, dott. Giuseppe Perri, che è intervenuto per presentare

l’evento, ha ringraziato il dott. Stefano Toschei per la sua preziosa disponibilità

e, nel sottolineare come la formazione costituisca uno dei più rilevanti strumenti

gestionali di prevenzione della corruzione, ha rimarcato che l’evento formativo sui

contratti pubblici costituisce un altro importante tassello del percorso che l’ASP

di Catanzaro ha intrapreso per costruire le buone pratiche amministrative, che non

devono restare solo sulla carta ma dovranno trovare concreta attuazione nell’agire

quotidiano. Insieme al dott. Perri era presente anche il Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza dott. Nicola Voci.