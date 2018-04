A Bagnara lo sportello dell’associazione “Con il consumatore”

Riceviamo e pubblichiamo:

Si è tenuta sabato, la cerimonia di inaugurazione del nuovo sportello dell’associazione “Con Il Consumatore” di Bagnara, cha avrà sede in via Garibaldi 184.

All’inaugurazione hanno partecipato l’Ass. alle Politiche sociali del Comune di Bagnar-a Silvana Ruggiero, il Presidente del Consiglio Comunale- Francesco Oliverio , il Presidente della Pro Loco Bagnara.-Bruno Ienco, il referente legale Sportello Bagnara Avv. Giovanni Dominici, la Responsabile Consulta Nazionale Giuridica dell’Associazione – Avv. Ombretta Florio.

L’inaugurazione, aperta alla città, è stato un momento importante per l’ Associazione che con questo evento continua a testimoniare la costante e concreta attenzione nei confronti delle comunità di riferimento con una presenza capillare sul territorio.

L’ Associazione nasce nel marzo 2017, con sede nazionale a Reggio Calabria, dall’incontro di un gruppo di professionisti che, dopo aver maturato una lunga esperienza all’interno di note associazioni di consumatori, hanno deciso di unirsi per realizzare una associazione creata interamente nel nostro territorio.

Ad oggi, l’Associazione è già presente anche a Siderno, Locri, Gioia Tauro, Taurianova, Bova, Laureana di Borrello, Sesto Fiorentino, Napoli, Rimini, e sono previste prossime aperture a Cosenza e Catanzaro entro maggio.

L’ Obiettivo della Associazione è quello di operare sul territorio per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti di servizi, anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali, nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

L’Associazione, in particolare, si occupa di :

• attività di informazione in merito ai servizi bancari, assicurativi e creditizi ;

• tutela degli associati per tutte le vertenze con operatori telefonici( Addebiti errati, attivazione di servizi non richiesti ed indennizzo, disservizi);

• Danni per omessa manutenzione stradale;

• Assistenza in caso di problematiche con compagnie di volo La Carta dei Diritti del Passeggero, redatta dall’Enac,( ENTE NAZIONALE AVIZAIONE CIVILE) compensazione pecuniaria per ritardi, cancellazione, perdita bagagli;

• Prodotti difettosi, acquisti su internet e Garanzia a favore del consumatore

• Informazioni sulle regole del Marketing Telefonico e la possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni Con la riforma del dccemnre 2017 , possono iscriversi numerazioni mobili e le numerazioni di telefoni fissi non inseriti negli elenchi telefonici/ ricorso al Garante per la Privacy

•

• Assistenza e tutela nel caso di errori medici

• Contrasto alle società di recupero credito ( abbiamo proprio ieri aiutato un nostro associato vittima di truffa da parte di una presunta società di recupero crediti che si spacciava essere operante per la BNL)

• Tutela in caso di bollette a conguaglio Enel ed altri operatori

• Assistenza giudiziale e stragiudiziale in caso di atti/cartelle di Agenzia Entrate Riscossione

• Assistenza nelle vertenze contro i Consorzi di Bonifica che, a volte, richiedono illegittimamente il contributo dei cittadini nella spesa delle opere di competenza statale ( senza che i proprietari degli immobili del comprensorio che traggano beneficio dalla bonifica ) R.D. n. 215 del 13/02/1933

• Pagamento indebiti sulla pensione da parte dell’Inps

• CESSIONI DEL QUINTO E DELEGHE DI PAGAMENTO: rimborso commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata

E’, altresì, attivo lo Sportello Immigrazione offre Servizi di Informazione,

Assistenza e Orientamento rivolti ai cittadini stranieri riguardo ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro paese.

• Offrire un punto di riferimento ai cittadini stranieri, presso il quale ricevere in primo luogo informazioni sulla legislazione italiana sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza e orientamento sull’acceso ai servizi sociali e socio-sanitari nel territorio;

• Assistere i cittadini stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno;

• Offrire assistenza legale ai cittadini stranieri e orientamento per quanti abbiamo subito discriminazioni o atti lesivi della loro dignità e dei loro diritti.

Stiamo lavorando alla prossima apertura di uno sportello di tutela dei diritti del malato e delle persone con disabilità.

La Nostra associazione offre assistenza agli associati nelle pratiche di Caf e Patronato