Bevacqua: “Incontro con Anas per viabilità SS 18 tirrenica”

“Ho ricevuto oggi la lettera aperta da parte dei rappresentanti delle associazioni

di categoria del commercio, del turismo, dei servizi e del comparto edile ed industria

del comprensorio del basso tirreno cosentino, avente ad oggetto il ripristino condizioni

viabilità Strada Statale 18 in località Principessa di Campora San Giovanni. Consapevole

del rilievo della vicenda, mi sono immediatamente attivato, contattando l’architetto

Siletta, responsabile Anas, con il quale abbiamo concordato un incontro per fare

il punto della situazione e individuare la soluzione più rapida del problema”. È

quanto dichiara il consigliere Bevacqua, il quale conclude: “Che il tratto viario

in discussione risulti ancora oggi, malgrado i milioni di euro spesi, interrotto

con impianto semaforico e circolazione a senso unico alternato è inspiegabile e,

se necessario, non mancherò di convocare tutte le parti interessate in apposita seduta

della Commissione Ambiente e Territorio che presiedo. Adesso, la priorità è risolvere

nel breve tempo possibile”.