Il Liceo “R.Piria” di Rosarno apre le aule ai docenti neoassunti di altri istituti scolastici per visite-studio. L’Istituto è stato infatti selezionato come scuola innovativa, a livello regionale, sulla base di una candidatura per moderne capacità didattiche e organizzative, fortemente voluta dalla Dirigente Mariarosaria Russo e dalla prof.ssa Arianna Messineo, nel ruolo di Funzione strumentale Docenti.

La possibilità per i docenti neoassunti di sostituire 6 ore di attività laboratoriali su 12, quindi 2 laboratori su 4 con visite a strutture scolastiche che offrono spunti innovativi ed esempi di best practises, ha un carattere sperimentale che consente di realizzare nuove esperienze di apprendimento e di scambio pedagogico, sia per chi visita sia per chi accoglie. A tal scopo la dirigente ha individuato la prof.ssa Ivana Malara come tutor di formazione, col compito di realizzare un’esperienza didattica di tipo laboratoriale, coinvolgendo alunni e docenti in visita, in modo da offrire un momento concreto con cui dimostrare l’efficacia delle nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica, oltre a dare prova effettiva delle metodologie che riguardano la gestione della classe ed eventuali problematiche relazionali. Per oltre due ore si è svolta così una lezione riguardante un progetto più ampio sui temi della tecnologia e della comunicazione, durante la quale gli alunni coinvolti hanno prodotto articoli giornalistici, pubblicati poi sulla piattaforma online La scuola fa notizia, ed una trasmissione radiofonica nello studio della radio web tv della scuola. Un esempio pratico e coinvolgente di come la didattica debba essere sempre più orientata alla ricerca sperimentale, al cooperative learning e all’uso dei moderni strumenti digitali.

I docenti Vanessa Cascio,Aida De Sanctis,Domenica Freno,Dora Stefania Rocca, hanno potuto inoltre condividere le proprie riflessioni sull’esperienza osservata con la Dirigente Russo, la prof.ssa Messineo ed il tutor formatore, prof.ssa Malara e la vicepreside Francesca Corso. Sono stati inoltre aggiornati su documenti fondamentali nell’attività scolastica come PTOF e RAV e griglie di valutazione.

Successivamente i docenti neoassunti in Visiting al Piria di Rosarno rielaboreranno un documento relativo alla progettualità, modulato secondo la propria esperienza e competenza pedagogica, che sarà poi materiale da inserire nella piattaforma INDIRE per il completamento del proprio percorso di formazione.

Grande interesse e coinvolgimento è stato manifestato dai quattro docenti, protagonisti di questa sperimentale procedura, che hanno riconosciuto alla Dirigente Russo grande professionalità, competenza ed un’ottima capacità organizzativa del corpo docente.