E’ stato presentato questa mattina presso il Palazzo di Città il progetto riguardante la toponomastica cittadina con conseguente installazione delle insegne che finalmente identificheranno i nomi delle strade di Locri. Inoltre, attraverso apposita Delibera, sono state intitolate ben 67 nuove vie che ancora erano prive di nome, così come altre strutture cittadine. La conferenza stampa è stata introdotta dal Sindaco della Città di Locri, dott. Giovanni Calabrese, per poi dare la parola all’Avv. Rosario Scarfò, ex Assessore all’Urbanistica nella Giunta Macrì e promotore di questo progetto, che dopo 9 anni l’Amministrazione Calabrese ha dato seguito concludendo brillantemente l’iter. Alla discussione sono intervenuti anche il Vicesindaco, Raffaele Sainato, e l’Assessore Giuseppe Fontana, che ha seguito il progetto nei minimi particolari.

Grazie al reperimento delle risorse necessarie, si è arrivati a questo importante risultato, intitolando le vie ad illustri personalità locresi, personaggi storici, ma anche di rilevanza nazionale. Nello specifico sarà rinominata tutta la mappa stradale di Contrada Riposo, poi verrà intitolata a Gramsci la strada adiacente il Parco Archeologico, la Piazza del Lungomare alla poetessa Nosside, così come tutte le traverse di via Garibaldi, di Via Napoli, ma anche le zone nord, centro e sud che avranno apposita nomenclatura con personalità della Città da ricordare, come rappresentanti della cultura, imprenditori, vittime di mafia. Inoltre saranno intitolati il Palazzo della Cultura a “Riccardo Misasi”, lo Stadio Comunale al “Barone Raffaele Giuseppe Macrì”, il Museo Nazionale di Palazzo Nieddu a “Paolo Orsi”, così come altre strutture cittadine.

Di seguito le parole del Sindaco Giovanni Calabrese: «Un altro obiettivo raggiunto per la Città, un’esigenza ormai non più rimandabile, e di concerto con la popolazione abbiamo raccolto le richieste e abbiamo portato a termine questo importante progetto. Da questa mattina gli operai comunali sono al lavoro per posizionare le 500 insegne previste. Andremo a coprire sia il centro urbano che le periferie. Successivamente, si passerà alla revisione dei numeri civici che in alcune zone sono quasi del tutto inesistenti. Il Segretario Comunale ha già avviato il percorso inerente questo nuovo passaggio burocratico – amministrativo. Ringrazio il Vicesindaco Raffaele Sainato, l’Assessore Fontana, tutti i consiglieri e gli assessori che hanno contribuito a questo importante risultato. Ringrazio l’Avvocato Scarfò per il lavoro che venne fatto all’epoca e che oggi finalmente vede la luce anche grazie al suo impegno. Uno dei cento risultati raggiunti concretamente in questi 5 anni e che andremo a presentare alla cittadinanza domenica 29 aprile presso il Cinema Vittoria.»