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Operazione “Ciclope”, 17 arresti nella notte tra Cutro e Verona In manette anche due funzionari del comune. Sequestrati 12 milioni di euro

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SONO QUESTI, SINTETICAMENTE, I NUMERI DELL’OPERAZIONE IN CORSO QUESTA MATTINA DALL’ALBA E CHE VEDE IMPEGNATI I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI CROTONE E DELLA COMPAGNIA DI SOAVE NEL VERONESE, NEI COMUNI DI CUTRO, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CROTONE, ROCCA DI NETO, BELFIORE E COLOGNA VENETA IN PROVINCIA DI VERONA.
SONO QUESTI, SINTETICAMENTE, I NUMERI DELL’OPERAZIONE IN CORSO QUESTA MATTINA DALL’ALBA E CHE VEDE IMPEGNATI I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI CROTONE E DELLA COMPAGNIA DI SOAVE NEL VERONESE, NEI COMUNI DI CUTRO, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CROTONE, ROCCA DI NETO, BELFIORE E COLOGNA VENETA IN PROVINCIA DI VERONA.
IL GRUPPO DELINQUENZIALE: L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE È STATA COSTITUITA, PROMOSSA E ORGANIZZATA DA AVERSA DE FAZIO ANTONIO DI ANNI 56 DI MELISSA (KR), IMPRENDITORE DA TEMPO TRASFERITOSI A BELFIORE (VR), OVE HA INTRAPRESO UN IMPORTANTE ATTIVITÀ ECONOMICA NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI INERTI E DELL’AUTOTRASPORTO. COSTUI HA SEMPRE MANTENUTO STRETTI LEGAMI CON IL TERRITORIO D’ORIGINE, TANT’È CHE, DELL’ORGANIZZAZIONE, FA PARTE LA SUA LONGA MANUS CUTRESE MINERVINO ALFREDO, 56 ANNI, QUALE PROMOTORE E ORGANIZZATORE, CON COMPITI DI RECLUTAMENTO DEI SODALI. INOLTRE SONO STATI ARRESTATI E TRADOTTI IN CARCERE, TUCCI RAFFAELE CL. 77 ARENA ROCCO CL. ‘71 MIGALE VINCENZO CL. ‘77 TUTTI DI CUTRO.
AGLI ARRESTI DOMICILIARI SONO FINITI INVECE: ARENA DOMENICO, CL. 69 (FRATELLO DI ROCCO), MENZÀ FERDINANDO CL. 58, MUTO CATERISANO FRANCO CL. 78, MACRÌ PASQUALE CL. ‘70, MAGGIORE FRANCESCO CL ‘69, ANCH’ESSI CUTRESI, NELLA LORO QUALITÀ DI ASSOCIATI, CON IL COMPITO DI RICICLARE GLI IMPORTI DERIVANTI DALLE FALSE FATTURE.
STESSA SORTE È TOCCATA A DELLA ROVERE GIOVANNI CL. ‘54 A CUI, IN CONCORSO CON RENATO DOMENICO CL. 53, VIENE CONTESTATO IL REATO DI CORRUZIONE, NELLA LORO QUALITÀ DI DIPENDENTI COMUNALI DI CUTRO.
MARTINO GIUSEPPE CL. ‘78, DI CUTRO, PIZZIMENTI GIOVANNI CL. ‘88, PIZZIMENTI GIUSEPPE CL. ’78, (QUEST’ULTIMO GIÀ DETENUTO PER LA NOTA OPERAZIONE ANTIMAFIA “STIGE”), NICASTRO SALVATORE CL. ‘71, QUESTI ULTIMI DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO SONO STATI ARRESTATI PER EMISSIONE DI F.O.I. DA PARTE DELLE DITTE/SOCIETÀ AD ESSI RICONDUCIBILI.

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