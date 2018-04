CATANZARO – Avevano chiesto di poter svolgere le attività durante l’ora di educazione fisica in un campetto all’esterno dell’edificio scolastico, che in ogni aula fosse garantita la presenza di una finestra apribile e il ripristino funzionale dei bagni e dei condizionatori. Tante legittime richieste, quelle degli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Petrucci-Ferraris-Maresca”, che frequentano il plesso ubicato nel quartiere Sala, inoltrate appena qualche mese fa direttamente al presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno.

Megafono in mano, a margine di una manifestazione di sensibilizzazione, il presidente Bruno li aveva rassicurati sulla risoluzione delle problematiche sollevate, dopo averli ascoltati con attenzione. Gli impegni assunti dal presidente della Provincia di Catanzaro sono stati tutti mantenuti e questa mattina il campetto nuovo è pronto per essere ‘battuto’ in tante partite all’ultimo punto.

I lavori di manutenzione straordinaria sono stati ultimati nei giorni scorsi e il presidente Bruno, prima di consegnare ufficialmente il campetto nella disponibilità della scuola, ha voluto effettuare un sopralluogo accompagnato dal dirigente del settore competente, architetto Pantaleone Narciso, dall’ingegner Antonio Leone e dalla dirigente scolastica Maria Murrone.

Il presidente Bruno ha rimarcato lo sforzo eccezionale assunto dall’Ente per garantire sicurezza e aule confortevoli agli studenti e, quindi, tranquillità alle famiglie che assieme ai docenti devono poter fruire del diritto allo studio in ambienti salubri. “Questo istituto è tra i più efficienti e all’avanguardia in termini di offerta formativa e didattica della nostra provincia, vanta docenti esperti e di grande preparazione in indirizzi che risultano essere molto appetibili dal punto di vista dell’approccio immediato al mondo del lavoro – afferma il presidente Bruno – grazie ad una preparazione eccellente. Abbiamo il dovere di mettere studenti e docenti nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio percorso formativo, in condizioni ottimali”. Con il presidente Bruno anche il rappresentante d’istituto Giuseppe Cardamone, un giovane brillante con il quale il presidente è stato in contatto costante per seguire l’evoluzione degli interventi e le esigenze del corpo studentesco.

Tra gli interventi realizzati, oltre alla manutenzione straordinaria del campetto esterno: la sostituzione di infissi esterni che, a causa della dimensione rilevante, hanno subito danni ai meccanismi di apertura e chiusura pregiudicando la sicurezza dell’uso e, quindi, sono risultati bloccati senza consentire l’aerazione del locale; eseguiti lavori di manutenzione straordinaria con particolare attenzione al ripristino funzionale di bagni su diversi piani; la rimozione della vegetazione spontanea all’esterno dell’edificio; la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e antintrusione nonché la manutenzione dell’impianto di condizionamento.

“Gli interventi sono finalizzati a farvi vivere le ore di lezione in maniera confortevole, tutto quello che abbiamo realizzato è un patrimonio che appartiene prima di tutto a voi – ha detto il presidente Bruno al momento della consegna formale del campetto -. Mi raccomando: prendetevene cura, fate in modo che il campetto e la struttura nella sua interezza non vengano deteriorati, perché davvero non avremo risorse per riparare eventuali danneggiamenti”.