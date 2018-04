I carabinieri hanno recuperato due trattori di proprietà del Comune di Isola Capo Rizzuto e sottratti da un deposito dell’ente. I mezzi sono stati trovati a Scandale dai militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto in un capannone in disuso. All’interno del capannone sono stati trovati anche un fucile Beretta calibro 12, col numero di matricola punzonato, e cinque cartucce a pallettoni dello stesso calibro. Le indagini dei carabinieri hanno consentito anche di identificare ed arrestare un uomo di 50 anni, di cui non sono state fornite le generalità con l’accusa di detenzione di arma clandestina. L’uomo è stato anche denunciato per la ricettazione dei trattori rubati. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nel carcere di Crotone.