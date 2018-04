“Diciotto bandiere verdi in Calabria è il risultato che conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che bisognerà continuare sul percorso intrapreso. Due in più rispetto allo scorso anno, 3 delle quali nel crotonese, rappresentano la migliore premessa alla prossima stagione estiva. È un riconoscimento importante per la ricettività di qualità e il lavoro dei comuni che garantiscono spiagge pulite ed attrezzate.” Ad affermalo Dorina Bianchi, sottosegretario al Mibact.

“La Bandiera Verde, infatti ,non premia soltanto la limpidezza delle acque, ma anche le spiagge a misura di bambino ed i servizi annessi. Siderno, Roccella Jonica, Palmi, Locri, Bianco, Bovalino e Bova Marina, Capo Vaticano e Nicotera Cariati, Mirto Crosia-Pietrapaola, Praia a Mare , Cirò Marina-Punta Alice, Isola di Capo Rizzuto e Melissa-Torre Melissa, Santa Caterina dello Jonio Marina, Soverato, Squillace sono un ottimo biglietto da visita per la nostra regione. Certo, i nostri 800 km di costa – resi unici da una natura generosa, in cui si susseguono spiagge dalla sabbia finissima e maestose scogliere – meriterebbero molto di più.

Per questo bisognerà ancora lavorare nei prossimi anni per valorizzare i nostri litorali e renderli più accoglienti per i turisti. Un turismo di qualità e sostenibile – conclude il Sottosegretario – che già nelle regioni vicine si sta attuando da diversi anni e che ha bisogno di una seria e sinergica programmazione tra pubblico-privato.”