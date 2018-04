Nessun utilizzo della forza né di alcuna forma di costrizione in occasione dello sgombero delle famiglie che occupano abusivamente l’ex Polveriera. Il Questore della Provincia di Reggio Calabria Raffaele Grassi smentisce categoricamente quanto appena apparso online su un comunicato a firma del Direttivo Associazione “Un Mondo di Mondi” in merito ad una presunta azione di forza nei confronti dei nuclei familiari che l’ex Polveriera. Viceversa il Questore Grassi sottolinea come siano stati attivati immediatamente tutti i canali della mediazione ed è tutt’ora in corso, da parte del personale della Polizia di Stato e delle altre componenti Istituzionali coinvolte, un grande dialogo finalizzato all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria.