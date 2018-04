Grande, grandissima affluenza, trionfa il made in Italy. Bontà, squisitezze ed esaltazione della cucina a chilometro zero, festa dell’agricoltura, degustazione dei prodotti tipici, riscoperta delle tradizioni, promozione enogastronomica. Il primo “Open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, a Bari, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. Il lungomare è tinto tutto del giallo Coldiretti , che ha organizzato un’iniziativa innovativa. Un intero weekend., ,che si sono proposte regine della sana e corretta alimentazione; insomma porte spalancate ad un evento “senza precedenti” come lo ha definito l’entusiasta Governatore della Calabria Mario Oliverio, presente all’inaugurazione che ha girato in lungo e largo l’intero spazio soffermandosi a parlare con i contadini calabresi. Ha illustrato le iniziative in corso ad opera della Regione Calabria, tra cui – ha detto – “una cui tengo molto sia io che gli amici di Coldiretti: le priorità nella gestione delle risorse non possono che essere i giovani e gli investimenti e la rimodulazione del PSR – ha assicurato – porterà nuove risorse ai giovani e agli investimenti; la richiesta al Governo di mantenere l’origine obbligatoria in etichetta e ha voluto rivendicare che la Regione Calabria è stata la prima regione “ glifosate zero” eliminando dal disciplinare di produzione integrata la molecola e in tal senso ha incoraggiato i colleghi presidenti Emiliano delle Puglie e Pittella della Basilicata a operare in questa direzione. Oliverio si è altresì impegnato a far partire in regime di sussidiarietà il Super-CAA, un passo concreto – ha detto – per sburocratizzare e semplificare le procedure nei rapporti tra le imprese e la Regione con l’obiettivo – ha ribadito alla presenza del presidente Molinaro e dei dirigenti Coldiretti, di azzerare l’eccessiva burocrazia che troppo spesso impedisce che lo slancio in atto, che oggi qui si tocca con mano, si traduca immediatamente in sviluppo e lavoro per i giovani. Tema importante – ha continuato gli interventi sull’assetto del territorio e difesa del suolo.” L’open Day è un vero e proprio successo nell’anno dedicato al cibo italiano. Il mondo contadino con le sue prelibatezze tutto ribattezzato in chiave attuale e secondo esigenze moderne che testimoniano la straordinaria capacità delle imprese agricole di cui tante tantissime condotte da giovani. Una festa/incontro di risonanza nazionale dove si possono conoscere non solo la bontà dei prodotti ma garantire l’autenticità e l’originalità di tutti gli alimenti. Occasione unica per esprimere le potenzialità del settore a beneficio del bene comune. Tutti i prodotti calabresi esposti e singolari piatti preparati dalla fantasia e dalle mani sapienti degli agrichef, la fattoria in versione urbana con il suino nero di Calabria, l’agriasilo, che ha incantato e rapito i bambini, lo spazio dell’agricosmetica. “Queste giornate – ha sottolineato Molinaro – rappresentano il miglior biglietto da visita per lo sviluppo della Calabria, regione che nella filiera agroalimentare ha avuto performance economiche, occupazionali e di export di sicuro rilievo”. Strategico e pregnante l’hastag scelto #iostoconicontadini. che racchiude gli interessi di cittadini, consumatori e produttori che fanno un tutt’uno sul lungomare con la Campagna Amica e dove emerge il primato della terra.

27.04.2018 Ufficio Stampa Coldiretti Calabria

l Presidente della Regione Emiliano non poteva lasciare che 4mila giovani restassero disoccupati perché esclusi dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per la paralisi della macchina amministrativa, accogliendo le istanze che Coldiretti ha avanzato nelle settimane scorse. E’ quanto afferma la Coldiretti regionale, nel sottolineare che per dare un futuro al mondo agricolo pugliese le priorità nella gestione delle risorse non possono che essere i giovani e gli investimenti.

I tempi delle imprese non sono quelli della burocrazia, continua Coldiretti Puglia che riconosce la volontà espressa nei fatti dal Presidente Emiliano che ha preso di petto il gap burocratico che può essere ancora superato dalla rimodulazione del PSR che porterà nuove risorse ai giovani e ai progetti di investimento e dalla piena applicazione della semplificazione amministrativa, attraverso la delibera di applicazione dei ‘SuperCAA’.

Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, questa mattina ha partecipato al Villaggio Coldiretti “#iostocoicontadini” di Bari dove, da oggi a domenica prossima, è stato allestito sul Lungomare Imperatore Augusto e Piazza del Ferrarese, il più grande mercato di “Campagna Amica”, che si articola su una superficie di oltre un chilometro e mezzo e che vede la partecipazione, insieme alla Puglia e Basilicata, della Calabria agricola e agroalimentare. Oltre diecimila le presenze di agricoltori e visitatori previste. Per tre giorni il capoluogo di Regione pugliese diventerà una tappa obbligata per quanti vorranno ammirare e degustare cibo e produzioni agricole di qualità “Ho voluto fortemente essere presente a questo grande appuntamento -ha dichiarato Oliverio- per testimoniare che la Calabria è soprattutto agricoltura e agroalimentare e che il nostro impegno verso questo settore portante dell’economia della nostra regione è massimo. L’agricoltura, le sue energie, le sue forze costituiscono per la nostra terra un punto di forza, un patrimonio strategico dal quale dobbiamo necessariamente partire. Un patrimonio su cui dobbiamo credere ed investire, in termini moderni, avanzati, in una visione di contesti territoriali. Non possiamo pensare a nessun tipo di sviluppo sostenibile della nostra regione se non partiamo da qui. Il futuro a cui dobbiamo pensare deve partire da questo patrimonio, in una interazione con altri settori importi quali il turismo e la difesa del suolo. Parlando di agricoltura infatti non possiamo non porre il problema di base che è quello dell’assetto del territorio, della sua cura. In questi anni abbiamo scelto di investire sul rinnovamento generazionale, per una forte immissione di giovani in agricoltura. Continueremo ad andare avanti in questo percorso, incentivando e spronando i giovani che decidono di investire in agricoltura. E’ una scelta, questa, per creare imprese e nuove opportunità di lavoro. Altro argomento cui prestare massima attenzione è quello delle filiere produttive. Dobbiamo agire su queste per avere il massimo per valore aggiunto ed anche di occupazione, trovando gli strumenti più adeguati, partendo dalle produzioni di base, che sono quella olivicola, quella agrumicola, quella vitivinicola nella quale è stato fatto un grande balzo in avanti in questi anni. Legata alle filiere è l’innovazione. In questa direzione dobbiamo utilizzare bene le nostre risorse, su progetti finalizzati all’impresa, rendendo questa protagonista. Bisogna saper fare incontrare i centri di ricerca con l’impresa, mettendo in campo progettualità ed sforzi, per avere ricadute in tempi non lunghi” “Agricoltura e agroalimentare, insomma -ha proseguito Oliverio- sono due settori che in questi anni hanno avuto uno straordinario impulso, mostrando una crescita continua. In questa direzione dobbiamo continuare ad andare avanti. Il lavoro e il contributo delle organizzazioni agricole è prezioso e fondamentale”. “La mia presenza alla straordinaria iniziativa organizzata dalla Coldiretti oggi a Bari -ha concluso il presidente della Regione- testimonia il lavoro che questa organizzazione svolge quotidianamente in Calabria e quanto sia importante Coldiretti a livello regionale, nazionale ed europeo. La presenza ormai costante nella nostra regione della rete ‘Campagna Amica’, delle battaglie sull’origine obbligatoria in etichetta e la continua lotta contro la contraffazione del ‘Made in Calabria’ ne sono, in questo senso, una testimonianza concreta” Nel corso della mattinata il presidente Oliverio ha incontrato, oltre ai responsabili di Coldiretti, ai produttori e agli espositori agricoli della nostra regione presenti nel Villaggio, anche i colleghi presidenti di Regione di Puglia e Basilicata, Emiliano e Pittella.