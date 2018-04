TARSIA (COSENZA) – E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 283 delle Terme Luigiane, nel territorio del comune di Tarsia, nel Cosentino.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati lateralmente un furgone e una moto Ape 50. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Marco Argentano, i sanitari del servizio 118 e gli operatori dell’Anas, che hanno regolamentato il traffico, rallentato a causa dell’incidente.

CHIUSO TRATTO DELLA STRADA STATALE 283 ‘DELLE TERME LUIGIANE’ IN LOCALITA’ TARSIA (CS)

Anas comunica che a causa di uno scontro avvenuto tra due veicoli, è temporaneamente chiuso in direzione Guardia Piemontese il tratto della strada statale 283 “Delle Terme Luigiane” (CS) all’altezza del km 38,800.

Per cause in corso di accertamento, nello scontro tra un Ape ed un furgone, una persona è rimasta ferita ed un’altra ha perso la vita.

Lungo il tratto si transita a senso unico alternato.

Il personale Anas e delle Forze dell’ordine è al lavoro per consentire le operazioni di rimozione dei due veicoli e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

