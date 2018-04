“Tra poco più di un anno si andrà al voto a Rende e dopo quasi quattro anni di amministrazione comunale guidata dal sindaco Manna, è arrivato il tempo di tirare le somme e soprattutto iniziare a raccogliere quanto seminato”.

Non usa mezze parole Carmine Manna, coordinatore cittadino di Forza Italia. Manna, che nel corso di una diretta televisiva ha rilanciato l’azione del partito oltre Campagnano. “La scelta fatta allora si è rivelata esatta. Il sindaco Manna ha saputo, in questi anni e grazie anche al nostro supporto politico mai venuto meno, risolvere problemi atavici e mai venuti a galla. Abbiamo ereditato una situazione patrimoniale, finanziaria e anche organizzativa, nei vari settori del municipio, che avrebbe tramortito e bloccato chiunque. Invece si è lavorato sodo, con enormi sacrifici e forse qualche sbaglio, ma certamente nell’interesse dei cittadini e della città”, ha affermato Carmine Manna.

Carmine Manna: “Adesso bisogna accelerare”

Per il coordinatore di Forza Italia adesso occorre accelerare. “Mettiamo alle spalle i problemi riscontrati e le operazioni finanziarie per far uscire il Comune dalla fase di predissesto; è giunto il momento di raccogliere i frutti politici di quanto seminato. Un esempio? Le periferie, troppo spesso lasciate all’incuria dei governi ma che, per come annunciato dal nostro assessore Munno, sono pronte ad essere rivitalizzate. Ad iniziare dal manto stradale e dalla pulizia, non secondaria, delle vie. I finanziamenti annunciati e già stanziati poi dovrebbero finalmente cambiare, in parte, anche il volto di Rende con diverse opere appaltate e le inaugurazioni di strutture esistenti ma ancora chiuse al pubblico. Auspichiamo, come partito, anche una decisa svolta, soprattutto rivolta agli imprenditori interessati, per il Parco acquatico”.

Periferie e supporto dai cittadini, le proposte di Manna

Manna, sollecitato anche dalle telefonate dei telespettatori, ha parlato anche del civismo che si è scelto per la scorsa campagna elettorale. Spiegando, tra l’altro, che nessuna ipotesi è tuttora da scartare. “Il lavoro del gruppo consiliare e di chi ci rappresenta in giunta è senza soste. Atti e proposte concrete che toccano con mano e vanno incontro alle richieste, molteplici, dei cittadini. A tutti loro, soprattutto ai più giovani, vorremmo fare un invito alla partecipazione attiva della crescita cittadina. Abbiamo bisogno del supporto e delle idee di tutti, noi siamo pronti senza escludere alcuno e riteniamo indispensabile l’azione della società civile, insieme ai partiti, per una costante ed univoca indicazione propositiva alla classe politica e dirigente di Rende. A tal fine possiamo già anticipare che stiamo lavorando al programma elettorale per la prossima competizione amministrativa. Anche per questo aspettiamo suggerimenti e vicinanza da chiunque abbia voglia di partecipare”, la chiosa di Manna.