Da tempo lo “ Sportello dei Diritti”

mette in guardia i cittadini da una delle più classiche frodi online: quella

della promessa di un falso buono da spendere presso grandi esercizi

commerciali delle catene più note. Il problema più frequente deriva dal

fatto che il messaggio che può giungere sulle nostre app di messaggistica o

email, può provenire dai nostri contatti noti, e questo crea l’illusione di

una parvenza di veridicità della comunicazione, con la conseguenza che è

facile cascare nella trappola. Per fare un esempio la Polizia Postale

attraverso un post

pubblicato sulla

pagina Facebook “

Commissariato di PS On Line – Italia” ha voluto sottolineare cosa possa

accadere dalla sottovalutazione di messaggi pervenuti dai nostri contatti:

“A volte i nostri problemi derivano proprio dalla involontaria

superficialità dei nostri contatti. Un buono spesa, un affare o comunque un

vantaggio per noi non è tale solo perché ci proviene da un contatto sicuro.”

È facile, infatti, scambiare come vero un invito di “H & M”, – assolutamente

estranea nella fattispecie come quella pubblicata dalla Polizia Postale – a

cliccare un link per ricevere un buono della multinazionale

dell’abbigliamento che poi non solo si rivela falso, ma anche un modo per

intrufolarsi nel nostro dispositivo e carpire i nostri dati sensibili o

effettuare operazioni non desiderate. Ancora una volta, rileva Giovanni

D’Agata, presidente dello “ Sportello

dei Diritti”, il modo migliore per difendersi, è quello di non rispondere

mai a questi messaggi dal contenuto truffaldino e quindi di non cliccare sui

link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati personali

o bancari anche se provengono dai nostri contatti più fidati. È sufficiente

cancellare immediatamente queste comunicazioni dal proprio dispositivo e non

contribuire a diffonderle, evitando di inoltrarle ulteriormente ai nostri

amici o conoscenti. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete

rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti

email <mailto:info@sportellodeidiritti.org> info@sportellodeidiritti.org o

<mailto:segnalazioni@sportellodeidiritti.org>

segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le

soluzioni del caso per evitare pregiudizi.