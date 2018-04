Nelle ultime ore, due scosse di terremoto hanno colpito l’Aspromonte, sulle colline di Reggio Calabria, con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, pochi chilometri a valle rispetto alla nota località sciistica di Gambarie. La prima scossa si è verificata alle 13:10 ed è stata la più forte, di magnitudo 2.0 a 15.2 km di profondità. Questa scossa è stata avvertita dalla popolazione, seppur in modo lieve, a Santo Stefano, Mannoli, Podargoni, Sant’Alessio, Laganadi e persino nelle colline settentrionali di Reggio Calabria. Alle 15:05 del pomeriggio s’è verificata un’altra scossa, più lieve, di magnitudo 1.3 a 16.4 km di profondità. Questa seconda scossa non è stata avvertita dalla popolazione.

Più o meno nella stessa zona, negli ultimi mesi e anni si sono verificate numerose scosse di terremoto con epicentro a Calanna: ricordiamo la scossa di magnitudo 3.7 del 10 Febbraio 2018, quella di magnitudo 2.5 del 20 Ottobre 2017 e quella di magnitudo 3.4 del 29 Dicembre 2016 dopo un intenso sciame durato mesi nell’autunno 2016.